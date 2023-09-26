Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Eylül 2023 07:03
Onay bekleyen halka arzlar

2023 yılı halka arzlar için oldukça bereketli bir yıl oldu. Her hafta birkç şirket halka arz onayı alabilmek için SPK'ye başvuru yapmakta.

Bunlardan en yenileri Mogan Enerji ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Birçok farklı sektörde gerçekleşen halka arzlara halkın katılımı oldukça yüksek. Diğer halka arz onayı bekleyen şirketlere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/onay-bekleyen-halka-arzlar/

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