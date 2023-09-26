KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 08:31
kadrolu-sözleşmeli geçişler

normalde aynı unvanda kadroludan kadroluya geçişte 1 yıl bekleme süresi var fakat arada üç beş ay sözleşmeli çalışıp kadrolu aynı unvanda alım olduğunda geçiş oluyo mu

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