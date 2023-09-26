Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 09:06
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı 2023

Bu sene 2.si açılıyor. Bu sefer 150 (yüz elli)?si İstanbul olmak üzere toplam 210 (iki

yüz on) Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı kadrosu açılmış. Hayırlı olsun.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimEş durumuGsb yedek büro personeliKonsolosluk HakkındaGSB Personel alımı SamsunTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Gençlik ve Spor Bakanlığı Taban Puanları HakkındaGsb personel güvenlik soruşturmasiKadrolu memur istifa süreci ve sözleşmeliye geçiş

Sözlük

tl'den bir sıfır atılması gerekliliği 1 günahım boynuna 1 tamam shud 1 2000 yıllık makyaj malzemeleri 1 güreş 1 sözlükte açılan konu sayısı 1 akşam pazarı 1 Lost 4 misbah kelimesi 1 market pizzası 3

Son Haberler

YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenlemeAdaylar, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarını bekliyorGram altın güne düşüşle başladıDepremde 45 kişinin öldüğü İslahiye'deki binanın zemin etüdü yapılmamışTEKNOFEST, İzmir'de otelleri doldurdu

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı