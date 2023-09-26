Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 09:14
parti üyeliği hakkında
Bilen varsa vera örneğini gören varsa cevaplayabilir mi Merhaba, 657 4B sözlesmeli personel olarak kazandim. Carsamba gunu evrak teslimi yaptim. Dün siyasi parti üyeliğim (Ak Parti) oldugunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Sorusturmada nasil bir olumsuzluk yasayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasil bir yol izlemeliyim acaba ?

85200258
Genel Müdür
26 Eylül 2023 10:25
senin için problem olmaz. Sana dokunan adamı elektrik çarpar ;-)

korumagüvnlk
Aday Memur
26 Eylül 2023 10:29
hocam gerçekten merak ettiğim için soruyorum. parti isminden dolayı bu yorumu yapmanız hoş değil. konu hakkında gerçekten bilginiz var mı hocam
85200258, 1 saat önce
senin için problem olmaz. Sana dokunan adamı elektrik çarpar ;-)

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
26 Eylül 2023 11:22
sildirdiyseniz sıkıntı olmaz..
Toplam 3 mesaj

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