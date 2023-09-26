parti üyeliği hakkında

hocam gerçekten merak ettiğim için soruyorum. parti isminden dolayı bu yorumu yapmanız hoş değil. konu hakkında gerçekten bilginiz var mı hocam

hocam gerçekten merak ettiğim için soruyorum. parti isminden dolayı bu yorumu yapmanız hoş değil. konu hakkında gerçekten bilginiz var mı hocam

85200258, 1 saat önce senin için problem olmaz. Sana dokunan adamı elektrik çarpar ;-)