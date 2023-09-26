Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


26 Eylül 2023 09:18
Yüz Güzellik Cihazları Tavsiyesi olan var mı ?

Thebeautystore.com.tr web sitesinden yüz güzellik cihazı almak istiyorum. Yüz sıkılaştırma gençleştirme tarzı cihazları çok hoşuma gitti Ama maalesef kapıda ödeme kısmı yok. Benim merak ettiğim kredi kartı olmadan bu cihazları alabilen var mı ? Havale ile ödeme yapabiliyor muyum ? Ayrıca farklı yüz güzellik cihaz tavsiyeleriniz varsa paylaşır mısınız?

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