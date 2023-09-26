Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


26 Eylül 2023 09:24
Bölgesel İncelme Sıkılaşma Zayıflama İçin Cihaz Tavsiyesi ?

Arkadaşlar bölgesel incelme sıkılaşma için hangi cihazları tavsiye edersiniz? Thebeautystore.com.tr sitesinden kavitasyon cihazı almak istiyorum, daha önceden bu mağazadan kavitasyon cihazı kullanan oldu mu olduysa yorum alabilir miyim ? Kavitasyon incelme zayıflama ve sıkılaşma için işe yarar mı?

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