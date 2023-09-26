Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Eylül 2023 09:33
Eskiden Hakan1968 ÖncüSenSen'ler vardı

10-13 sene önce burada borsa yorumu yapan Hakan1968, ÖncüSenSen gibi milletin yazsa da para kazansak dediği analizciler vardı.. Kimbilir neredeler?

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