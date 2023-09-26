Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2023 10:10
Yüksek Lisans Mezunu Görevde Yükselme

Merhaba,

Üniversitede 657'ye tabi bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım. Yüksek lisan eğitimimi tamamladım. Görevde yükselmede şube müdürü kadrosuna başvuruda bulunabilir miyim.


2ven
Aday Memur
26 Eylül 2023 10:21

yönetici kadroları için geçerli değil bu durum


office chief
Memur
26 Eylül 2023 10:49

Yüksek lisansın pek bir etkisi yok 4 yıllık lisans mezunu ve kıdem şartlarını taşımanız gerekli.


kitkanun
Şef
26 Eylül 2023 10:51

yüksek lisansı aöf falan açtı heralde sizin. sorsam yüksek lisans mezunuyum dersiniz. böyle bir başlık açmanın mantığı nedir ? Daha neyin ne olduğunu bilmeyip şef bile olmadan şube müdürü olma hayali kuruyorsun. Aç kurumun yönetmeliğine bak araştır oku. LİYAKAT !


gardereli
Şef
26 Eylül 2023 11:06

Şube müdürü olmak için Yüksek Lisans yeterli değil. Belli bi hizmet yılı şartı, Şef olma şartı var. Ben sınavsız Müdür olmak istiyorum derseniz Doktora yapmanız lazım-ki o da Rektörün inisiyatifinde. Yani Rektör her doktora mezununu Müdür yapmak zorunda değil. Bir diğer yolu daha var sınavsız müdür olmanın. Yüksekokul yada Fakülteye Sekreter olarak atanırsınız, sonra Rektör sizi o kadrodan alır Şube Müdürü kadrosuna sınavsız verir. Şahsen ben Doktora mezunu olsam müdürlükle ne uğraşacam, direk akademisyen olmak için zorlarım.


r.diyojen
Daire Başkanı
26 Eylül 2023 11:08

liseyi bitirdiğimde bu konularda daha çok bilgi sahibiydim.

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