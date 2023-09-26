KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


26 Eylül 2023 12:04
PAEM Harçlık ile alakalı CİMER'e yazalım

Merhaba arkadaşlar eğitim süresinin de 2 yıla çıktığını vurgulayarak bu konuda bir düzenleme isteyelim az bir süre de olsa faydası dokunabilir. Sonuçta paeme giren insanlar belirli yaşa gelmiş belirli sorumluluğu olan insanlar ve eğitim süresi pomem gibi kısa değil. Herkes 5 dakikasını ayırırsa dikkat çekebiliriz diye düşünüyorum.

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