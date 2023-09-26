Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 12:28
Hangi ünvan daha üst
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni ünvanı Zabıt Katipliğinden daha mı üst bir ünvan?

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