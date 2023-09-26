Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 12:46
İl içi görevlendirme ve aile hekimliğine geçiş

3+1 m 3 yılım bitti ücretsiz izinden dönüş yapacağım köyde çalışıyorum bebeğimle sobayla uğraşmak istemiyorum merkeze görevlendirme için müdürlüğün hangi bölümüyle konuşmam lazım ne yapılır olur mu veya aile hekimlikleriyle anlaşma süreci nasıl işliyor sözleşme felan feshinde ne oluyor hiç bilgim yok aydınlatırsanız sevinirim


OrtHemşire98
Aday Memur
26 Eylül 2023 12:55
3 yılınız bitmiş +1 de bitip 4 yılı tamamladıktan sonra asm ye geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz bulunduğunuz ilin sağlık müdürlüğünü arayabilirsiniz
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