Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 13:01
Raporu onaylamamak

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğim için 5 gün rapor aldım bunun üstüne onaylamayıp hakem hastanesine yolladıklarında hastalığımı kanıtladığım durumda idareyi hangi hakkıma dayanarak şikayet edebilirim?

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