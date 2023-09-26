Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2023 13:12
Yıllık izin

MERHABA ADAY MEMURUM 2 KASIMDA SENEM DOLUYOR YILLIK İZNİM 40 GÜN MÜ OLUR 20 GÜN MÜ YENİ SENE İÇİNDE BİR 20 GÜN HAK KAZANIYOR MUYUM ?


volkanv38
Genel Müdür
26 Eylül 2023 13:21

2 kasım 2023 de 20 gün yıllık izin tanımlanır 1 ocak 2024 de 20 gün daha izin tanımlanır toplam 40 gün alırsın.

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