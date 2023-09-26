Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 13:15
Kurum içi geçici görevlendirme süresi en fazla kaç ay olabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne memur olarak atandım. Kurumumda bir şube müdürlüğünden başka şube müdürlüğüne geçici olarak görevlendirildim. Herhangi bir süre verilmedi. Geçici görevlendirmemin süresi en fazla kaç ay olabilir?

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