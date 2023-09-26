KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Eylül 2023 13:21
Bil. Ser. Hemba

Yanlis yere actiysam k.b.

Hembadan bilgisiyar işletmenliği kursunu bitirip sinavda oldu ama e devlete yuklenen sertifika uzaktqn egitim ibareli katilim belgesi.

Gecerliligi varmıdır

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