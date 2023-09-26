İL Özel İdare SDT

Merhabalar, kolay gelsin . İl özel idarelerinde VHKİ olarak görev yapan bir personel sosyal denge tazminatı adı altında her hangi bir ödeme alıyor mu ? Alıyorsa ne kadar alıyor ?

Merhabalar, kolay gelsin . İl özel idarelerinde VHKİ olarak görev yapan bir personel sosyal denge tazminatı adı altında her hangi bir ödeme alıyor mu ? Alıyorsa ne kadar alıyor ?