Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 13:28
İL Özel İdare SDT
Merhabalar, kolay gelsin . İl özel idarelerinde VHKİ olarak görev yapan bir personel sosyal denge tazminatı adı altında her hangi bir ödeme alıyor mu ? Alıyorsa ne kadar alıyor ?

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