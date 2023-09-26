Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


26 Eylül 2023 13:56
Kurum içindeki dahili telefonları cep telefonuna yönlendirmek münkün mü?

Kolay gelsin arkadaşlar.

Ben işitme engelli memurum. İşitme cihazı kullanıyorum. Çalıştığım birimdeki sabit telefonu anlamıyorum ancak cep telefonu bluetooth bağlantısı ile işitme cihazlarına sesi iletiyor. Bu nedenle eğer bu dahili telefonu cep telefonuna yönlendirme yapabilir miyiz diye aklıma geldi merak ettim. Bu konuda bilgisi veya tecrübesi olan var mı? Burada yazma sebebim de iyi işitmediğimden gidip bizzat sormak zor, herkes teknolojiden anlamıyor ve dolaşacak zamanım da olmuyor. Telefona başkası bakıyor ancak kimse olmadığında en azından cep telefonunun bluetooth bağlantısını denemek istiyorum. Bilgisi olanlara şimdiden teşekkür ederim.

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