Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 14:04
Yeniden sınav açılsa da girsek:((

bu sınavda kendimden kaynaklı sebeplerden başarılı olamadım, yeni sınav yine 3 sene sonra mı olur ve yaşım 48 oldu, bu yaştan sonra beni müdür yaparlar mı, çok üzüntülüyüm.


34poseidon
Memur
26 Eylül 2023 14:25

NAPCAN MÜDÜR OLUP BU SAATTEN SONRA EMEKLİ OLUNCA KATİP MAAŞI ALACAKSIN ZATEN DEĞMEZ.


İstanbulveben
Aday Memur
26 Eylül 2023 14:33

niye katip maaşı alayım ki, 3600 olayı var

34poseidon, 1 saat önce

NAPCAN MÜDÜR OLUP BU SAATTEN SONRA EMEKLİ OLUNCA KATİP MAAŞI ALACAKSIN ZATEN DEĞMEZ.

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