Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 14:22
Polis eşi zabıt katip eş durumu

Eşim istambulda zabıt katibi 3 kere dilekce verdi dilekce de belirtilen sebep 1 yıl doldurma şartı aranmaktadır diye belirtilmiştir 1 yıl dolunca tayin vericekler mi?

Aynı durumda çağlayanda çalışmış olup polise tabi 1 yılı doldurup es durumu tayini gerçeklerimizi arkadaşımız varmı bilgi almak istiyorum cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

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