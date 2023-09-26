Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 14:37
Kaymakamla öğretmen buluşması

İlçeye yeni gelen kaymakam ile belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürünün bulunduğu tanışma amaçlı 'öğretmen buluşması ' toplantısına katılım zorunlu dendi. Böyle bir zorunluluk olabilir mi? Katılmama durumunda yaptırım ne olur


majesteleri7
Şube Müdürü
26 Eylül 2023 15:01

Hocam bu işler yıllardır ülkemizde vardır.özellikle doğuda ve küçük ilçelerde böyle işler çoktur.her gelen öğretmen üzerinden reklam peşine düşer.gelirler öğretmenlik şöyledir böyledir,eğitim şöyle kutsaldır hep arkanızdayız masalları sonra fotoğraf çekimi sosyal medyada paylaşım ve kapanış.katılım elbette zorunlu değildir ama adamlar da boş tribünlere konuşacak değil işte zorunlu seçmeli ders misali.tabi herkes bi rahmetli vali recep yazıcıoğlu değil ki.

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