Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Eylül 2023 15:08
Yardımcı Hizmetler Derece Kademe Yükselmesi Hk.

Merhaba arkadaşlar ben 2015 yılında yardımcı hizmetler sınıfına atandım. O zaman lise mezunuydum ancak pandemide lisans bitirdim. İntibak dilekçemi verdiğimde derece kademem 9/1?di dilekçe sonrası 4/1?e yükseldiğine dair bir belge tebliğ edildi. Bildiğim kadarıyla yardımcı hizmetler en fazla 5?e yükselebiliyor. Hizmet sınıfım da ünvanım da aynı bu arada. Bi hata var mıdır?


No ya
26 Eylül 2023 15:09

Pardon 9/2den 4/1e yükseldi

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