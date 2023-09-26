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Editörler : Lanet


26 Eylül 2023 16:39
Kardeşime Mektup - Menkıbe

Kardeşime Mektup - Menkıbe

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Durdurak bilmez bazen hayatın zorlukları

Çok zor olur bazen, bir dala tutunamamak

Eş demişti dostum öyle bir eş olmalı ki

Düştüğün anda seni kaldıracak bir eş olmalı

Esnefsın; ticaretin zayıflamış ziftah yok

Masraflar artmış ve para kazancın olmamış

O anda sandıktan bir altın bilezik çıkar

Yanında da aile olmanın mutluluğu ile

Kibar ve güzel bir tebessüm belirir

Esnaflığını ayağa kaldırır ailenin hayırlı eş

Kim istemez hayırlı eş, müslüman kardeşim

''Allah sana göz aydınlığı olacak hayırlı eş versin

Sevgili müslüman kardeşim. (Amin)

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Barış Sağlam

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