Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 16:43
Mülakat İdare Mahkemesi mi , İl Özel İdaresi mi

Merhabalar. 7 yıllık Adalet Bakanlığı personeliyim önce adli yargıda görev yaptım sonrasında havuz tayini ile İdare Mahkemesine geçiş yaptım. Sizce İl Özel İdaresine geçme şansım olursa geçmeli miyim ? İl Özel İdaresinin çalışma koşullarını bilen var ise yorum yapabilir mi ? Teşekkürler.

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