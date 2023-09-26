Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 16:57
Belletmen Öğretmen puanları

Arkadaşlar geçen hafta arkadaşın biri, kadın öğretmenlere verilen 2 puanın, erkek öğretmenlere de verileceğini söyledi. Bunu duyan, veya bilgisi olan var mı acaba?

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