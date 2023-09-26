Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 17:04
Gecici gorevlendirme yil sarti

Merhabalar , saglik ozru tayinim 1 yilimi doldurmadigim gerekcesiyle reddoldu. Simdi dilekcemi yenileyecegim ve gecici gorevlendirme isteyecegim annem kanser ve heyet raporu var sizce komisyon ve bakanlik gecici gorevlendirme talebine yine yil sarti kosarak redd verebilir mi ?


kejman29
Memur
26 Eylül 2023 17:20

Merhaba, öncelikle geçmiş olsun Allah şifasını verir tez zamanda inşallah annenizin. Bu konuda ümidinizi kırmak istemem fakat evde bakacak başka kimsenin olmaması ve yakında bir hastane olmaması lazım diye hatırlıyorum.

Kadrosu i.k.m ve C.i.k'da görev yapan bir arkadaşım annesi kanser olması sebebi ile 3 yıl boyunca raporlarını dilekçesine ekleyerek talepte bulundu fakat sürekli red cevabı aldı.

Hakkınızda hayırlısı olsun anneniz inşallah bir an önce iyileşir geçici göreve falan gerek kalmadan.

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