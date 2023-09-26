Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


26 Eylül 2023 17:04
Sizce bunları diyen sevmiyor mu?

Eski sevgilimle gorusucektik samimi konuşuyorduk Sonra babasinn rahatsızlıği girdi araya Haftalar gecti. Yazdım merak ettim her şey yolunda mi dedim. sagol canım sorman yeterli teşekkür ettim yazmış. buna karşılık yazılır mı sizce. cevap vermemek mi doğru olan?


katipedi
26 Eylül 2023 17:19

Memurları çok yakından ilgilendiren bir konu gerçekten.


ela.denizz
Aday Memur
26 Eylül 2023 17:29

Bu da hayatın bı parcasi sonucta

katipedi, 22 dk. önce

Memurları çok yakından ilgilendiren bir konu gerçekten.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuGibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuHayatımı değiştirmek istiyorumÖzlediğindeSon iki harften kelime türetmeŞeddeli eşekSon iki harften kelime bulma oyunuKime bölümüne kendi ismini yazmak.

Sözlük

pazar sabahı erken kalkmak 1 orta tarlanın tohumu 1 opal taşı 2 mehmet kuşman 1 reddedildiği adama 159 bin mesaj atan kadın 7 Zerengökçe 3 yeğin 1 tamam shud 1 kaldırımda yürümek 1 mao kıtlığı 2

Son Haberler

Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlarSamsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıCHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacakEge Üniversitesi, Selçuk Bayraktar'a 'fahri doktora' unvanı verdiÇorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı