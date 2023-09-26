Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 17:08
tayin

merhaba herkese. arkadaşlar çok acil bir sorum var. lütfen konunun uzmanlarından bir cevap alabilirmiyim.

yeni yerime doğal afet tayiniyle geldim fakat iptal etmek istiyorum. yani eski yerime gitmek istiyorum bu mümkün mü acaba. şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Meslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşıSultanbeyli devlet hastanesiDonem tayini kadro nasil belirleniyorİzin konusu yardımİstifa sonrası yeniden atanmaŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet var3.alım da rakamlar nasıl olur Terfi ne zaman yansırTDS Yardım

Sözlük

güne bir söz bırak 4 kaan ünsal alphan 1 ömer bulut 1 Bugün olanlar 3 güreş 1 hasse 1 Haldi 1 Derrel sims 1 reddedildiği adama 159 bin mesaj atan kadın 7 Zırza 1

Son Haberler

Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlarSamsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıCHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacakEge Üniversitesi, Selçuk Bayraktar'a 'fahri doktora' unvanı verdiÇorum'da festivalde yapılan pilav kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı