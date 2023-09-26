Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 17:30
Acil Acil!!!

Eş durumu tayinim çıkmasına rağmen (Sözlü tebliğ edildi) Müdürüm tarafından yaklaşık 2 ay geçmesine karşın henüz yazılı tebliğ yapılmamıştır. Benzer durumda olan iş arkadaşlarıma geçmişte böyle bir uygulama yapılmamıştır. Tayini çıkan birini müdürü ne kadar bekletebilir veya böyle bir şeye hakkı var mıdır?

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