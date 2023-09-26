Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Eylül 2023 17:30
Kadro Dışı Görevlendirme

Memurlar amirleri tarafından yazılı olarak yapılan görevlendirmeleri yapmak zorunda mı? Kanuna göz gezdirdim lakin aydınlatıcı bilgiye ulaşamadım. Örneğin GİH memurun hizmetli olarak ya da şoförün masa başı olarak görevlendirilmesi durumu. İstenirse kendi kadro görevimi yapmak istiyorum denilebilir mi?

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