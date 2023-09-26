Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 17:40
8 YILA EK DERECE

İyi günlerDevlet hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktayım.

Daha önce 6 ay sözleşmeli hekimlik ve üniversite kadrosunda 5 yıl asistanlık yaptım.

Meslekte 8 yılımı doldurdum.

8 yıla ek dereceden yararlanmak açısından kurumuma başvurdum.

Sağlık bakanlığı; 4924 çalışmam ve yök kadrosunda çalıştığım için ek dereceden yararlanamayacağımı söylediler.

Danıştayın en son iptal ettiği hüküm benim içinde geçerli mi?

8 yıla ek derededen yararlanabilir miyim?


lalati
Genel Müdür
26 Eylül 2023 18:39

8 yılı 657ye tabi olarak geçirmeniz gerekiyor diye biliyorum


evcilerden
Memur
26 Eylül 2023 18:45

Maalesef geçerli değil alsanizda ciddi bir getiri yok

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