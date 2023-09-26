Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 17:54
Eğitim tayini ayrılış yapmak zorunlu mu

Merhaba arkadaşlar eğitim tayini çıktı diyelim vazgeçtim ayrılış yapmam zorunlu mu, bir yaptırımı var mı? Teşekkürler

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