KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 18:05
Aday Memurken İstifa

Aday memurken istifa edip yeni KPSS puanını aldıktan sonra farklı bir kurumda memuriyete dönülebilir mi?

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