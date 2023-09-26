Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Eylül 2023 18:15
güvenlik soruşturması hk
Merhaba, 657 4B sözlesmeli personel olarak kazandim. Carsamba gunu evrak teslimi yaptim. Dün siyasi parti üyeliğim (Ak Parti) oldugunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Sorusturmada nasil bir olumsuzluk yasayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasil bir yol izlemeliyim acaba ?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEgm Fetö idari soruşturmaİstanbulMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Borsada yatırım yapmak.2. Şark Muafiyeticezalarımın silinmesiMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe Geçiş

Sözlük

evde meyve kurutma 1 kapik çalışmaz 1 mehmet kuşman 1 the last of us 1 kuponla ansiklopedi almak 2 pazartesi sabahı 1 kaderin mızrağı 1 kaldırımda yürümek 1 kaan ünsal alphan 1 2000 yıllık makyaj malzemeleri 2

Son Haberler

Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiSüper Lig'den 10 takım, PFDK'ye sevk edildiAdalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!DSÖ: Gençleri korumak için okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesini yasaklayın

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı