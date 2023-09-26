Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 19:05
memurun 2 istifa hakkı

Memurun 2 istifa hakkı 3 kez de giriş hakkı var peki bu hak kadrolu olanlar için mi geçerli? 4/b sözleşmeliden istifa ettiğimizde bu hakkımızı kullanmış oluyormuyuz?

Çok Yazılan Konular

Kadrolu Memurluktan Sözleşmeli 4B'ye Geçiş4/B'li memurun 4/B'li alımlara başvurusuYerel seçim öncesi sözleşmeliye kadro gelir mi?4B Sözleşmeli Çalışan Biri 1 yılı Dolmadan Zabıta Olabilir mi?Teknikerlikten Büro Personeline geçiş4/B sözleşme yenilememeAtandım işten çıkış ne zaman yapılmalıKadroludan sözleşmeliye geçiş4b sözleşme yenilememeSözleşme yenilemezsek

Sözlük

kaderin mızrağı 1 Zırza 1 pazartesi sabahı 1 Bugün olanlar 3 pazar sabahı erken kalkmak 1 tamam shud 1 güne bir söz bırak 4 güreş 1 mao kıtlığı 2 beyin çipi deneyleri 2

Son Haberler

Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiSüper Lig'den 10 takım, PFDK'ye sevk edildiAdalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!DSÖ: Gençleri korumak için okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesini yasaklayın

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı