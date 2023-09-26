KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 19:22
Banka sınavları İngilizce kaynak önerisi?
Merhaba. Banka sınavlarındaki (bilhassa devlet bankaları) İngilizce testlerini geçmek için kaynak önerisi olan var mıdır? İngilizce temelim var. Seviyem A2-B1 dolaylarında. Grameri halledebilirim ama vocabulary konusunda sıkıntı yaşıyorum.

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