Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 19:42
Öğrenciye var Öğretmene yok

Öğretmenlere de vergisiz bilgisayar verilebilirdi.


bulaşşıkk
Memur
26 Eylül 2023 19:49

O bilgisayarla anca super mario oynarsın, paintte ağaç çizersin.


didaof
Aday Memur
26 Eylül 2023 20:03

Okul işleri için kullanacağız zaten, arada foruma gireriz evde.

bulaşşıkk, 1 saat önce

O bilgisayarla anca super mario oynarsın, paintte ağaç çizersin.


seaaa
Şef
26 Eylül 2023 20:24
oyun mu oynayacak patci mi hayirdir
bulaşşıkk, 1 saat önce

O bilgisayarla anca super mario oynarsın, paintte ağaç çizersin.

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