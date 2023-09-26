Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
26 Eylül 2023 20:03
Tüp bebek tayin için bilgisi olan lütfen...

Çalıştığım yer şanlıurfa siverek. Tüp bebek tedavisi gördüğümüz yer Diyarbakırda özel bir klinik. Tüp bebek merkezinde tedavi gördüğümüze dair raporumuz var. Bu raporla sağlık mazeret tayini yapabilir miyim? Başka ne evrak lazımsa bilen yazarsa sevinirim. Bizim için çok önemli. Allah razı olsun şimdiden.

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