parti üyeliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Meslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşıDonem tayini kadro nasil belirleniyorŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSultanbeyli devlet hastanesiRaporu onaylamamak8 YILA EK DERECEİstifa sonrası yeniden atanmaİzin konusu yardımEş durumu atama iptali
Sözlük
Son Haberler
Samsun Valisi Tavlı, 4 Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdiŞarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandıAK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklamaFransız Le Point dergisi: Erdoğan'ın zafer yürüyüşüABD'de 'rüşvet almakla' suçlanan Menendez'e istifa çağrıları artıyor
Editörün Seçimi
Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı