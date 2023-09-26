Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 20:16
parti üyeliği
Merhaba, 657 4B sözlesmeli personel olarak kazandim. Carsamba gunu evrak teslimi yaptim. Dün siyasi parti üyeliğim (Ak Parti) oldugunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Sorusturmada nasil bir olumsuzluk yasayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasil bir yol izlemeliyim acaba ?

ode_ode
Şef
26 Eylül 2023 21:12

ben de buna benzer bır durum yasadım onayım ve bılgım olmadan partı uyelıgı yapılmıs. savcılıga gıdıp suc duyurusunda bulunmanız gerekıyor sonrası kamu davası gıbı takıbe gırıyor. eger sıze bır sıkıntı cıkarsa ben zaten bu konuyla ılgılı şu dosya numarasıyla basvuru yapmıstım dıyorsunuz. ama mutlaka cımere yazın ve suc duyurusunda bulunun cunku 657 kanunda partı uyelıgı yasak ve suc

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