Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 21:19
Norm fazlası ile ilgili bir soru!

Merhaba arkadaşlar,okulumuzda 80 saat dersimiz var ve dört öğretmeniz,müdürümüz de aynı branşta ve 2 saat derse giriyor,geçen yıl şube sayısı az olduğu için norm fazlasi idim bu yıl yine norm fazlası oluyor muyum emin değilim.Hesaba müdürümüzu de ekleyecek miyiz ve girdiği ders saatini 2 saat mi 6 saat mi hesaplayacağız yardımcı olursanız sevinirim.


63fenci
Şube Müdürü
26 Eylül 2023 21:44

İdareci 2 saat kalan 78 saatin normu 4 öğretmen

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