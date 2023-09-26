Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 21:20
Aile hekimi ebesi maaş

500 nüfüslü aile hekimi ebesi ne kadar maaş alır

Çok Yazılan Konular

Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Meslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşıDonem tayini kadro nasil belirleniyorŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSultanbeyli devlet hastanesiparti üyeliği Raporu onaylamamak8 YILA EK DERECEİstifa sonrası yeniden atanmaİzin konusu yardım

Sözlük

Zırza 1 günahım boynuna 1 the last of us 1 türk dilleri karşılaştırma 1 fantastik bir hayat yaşatmak 1 irmik çorbası 2 kapik çalışmaz 1 reddedildiği adama 159 bin mesaj atan kadın 7 market pizzası 3 Haldi 1

Son Haberler

Zonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldüMuğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKars'ta kaybolan 2 çoban kardeş için arama çalışması başlatıldıSamsun Valisi Tavlı, 4 Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdiŞarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı