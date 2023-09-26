Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 21:38
Unvan Değişikliği Sınavı

Ktü laborant ve veteriner sağlık unvan değişikliği sınavına giren var mı? soruların düzeyi nasıldı?

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