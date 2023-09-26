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Editörler : enginkrtpalex 10


26 Eylül 2023 22:51
Süper Lig Tahmin Yarışması 7. Hafta

Maç Başlangıcı: 29 Eylül 2023 Saat : 20:00

Samsun - Gaziantep

Sivas - Hatay

İstanbul - Antalya

Trabzon - Pendik

Galatasaray - Ankaragücü

Karagümrük - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Rize

Konya - Beşiktaş

Adana demir - Alanya

Kayseri - Başakşehir

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