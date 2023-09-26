KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Eylül 2023 23:20
KPSS ortaöğretim mezunu birisi hangi meslekleri yapabilir?

Arkadaşlar ortaöğretim mezunuyum(alanım yok) kpss 2024'te hangi meslekleri yapabilirim? 80 rahat alırım diye düşünüyorum.

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