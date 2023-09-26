Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Eylül 2023 23:46
Özel sektör eş durumu tayin dilekçesi örneği

Dilekçe örneği olan var mı

Çok Yazılan Konular

Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Sultanbeyli devlet hastanesiŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varMeslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşıRaporu onaylamamak8 YILA EK DERECEparti üyeliği Özel sektör eş durumuÜcretsiz annelik izniEş durumu

Sözlük

opal taşı 2 2000 yıllık makyaj malzemeleri 2 pazartesi sabahı 1 Bugün olanlar 3 Zerengökçe 3 akşam pazarı 1 irmik çorbası 2 postüral asfiksi 1 hoşap kalesi 1 yankı odası etkisi 1

Son Haberler

Kadrosu proje okullarında iken başka okullarda görevlendirilen öğretmenlere nasıl bir işlem tesis edilir?27 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıErdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul ettiMuğla'da yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu düşerek öldüZonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı