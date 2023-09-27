Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 01:07
MSB (HGM)
Arkadaşlar Milli Savunma Bakanlı Harita Genel Müdürlüğünde görev yapan oldumu ilk olarak göreve hgd demi başlıyoruz Bilgisayar Teknikeri olarak kazandım hakları vs bilgisi olan varsa yardımcı olurmu şimdiden teşekkürler

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