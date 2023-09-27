Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2023 04:13
Aday memur yardımcı olurmusunuz ?

Daha 4 aylık aday memurum, memuriyetim onaylanmadan bi darp konusuna müdahil oldum. Dosya hala açılmadı ama ilerleyen zamanlarda illa ki açılacaktır . Bu olay memuriyetimin onaylanmasına engel olur mu ? Memuriyeti onaylamak için mahkeme sonucunu mu beklerler ?

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