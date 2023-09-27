Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


27 Eylül 2023 05:17
Siyasi parti üyeliği bilgi yetersizliği

Merhaba arkadaşlar ben Gençlik ve Spor Bakanlığına destek personeli olarak atandım.Şuanda bir partiye üyeliğim var ve bu üyeliği çeşitli sebeplerden dolayı iptal edemiyorum acaba güvenlik soruşturmasında sıkıntı çıkar mı? Eğer soruşturma dan sıkıntı çıkmazsa imza öncesi istifa edebilir miyim?

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