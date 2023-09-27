Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 07:45
Temmuzda memur çok büyük darbe yedi
eyt den hak kazanan ve 3600 ek götergeyi bekleyip temmuzda emeklilik hayali kuran memurlara 8077 tl seyyanen verilip emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtılmadı, bu rakam ortalama memur maaşında %40 a denk geliyor, hükümet bu oyunu çevirmeseydi temmuzda emekli olacak arkadaşlar yüzde 40 daha fazla ikramiye ve şuan yüzde 40 daha fazla maaş alacaktı.geçmiş olsun.

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