Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 08:14
Eğitimden dolayı tayin durumu hk.

Aile bakanlığında memurum çalıştığım ilden farklı bir şehirde hukuk fakültesi kazandım bu durumdan kaynaklı olarak tayin isteminde bulunabilir miyim mevzuat ile temellendirebilecek bir arkadaşımız var mı ? (2 yıllık kadrolu memurum )

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