Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Eylül 2023 08:53
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki Usulsüzlük İddiaları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki akraba kadrolaşmasına ilişkin yerel basında çıkan iddialar yenilir yutulur gibi değil. Tabi ki bunlar iddia, YÖK'ün ne zaman bu iddiaları soruşturacağını merak ediyorum. Üniversiteye geçmek, akademik ve idari personel olmak isteyenler de bu habere aşağıdaki linkten ulaşıp görüşlerini paylaşabilir.

https://vansiyaseti.com/haber/van_yuzuncu_yil_universitesinde_neler_oluyor_yazi_1_-86918.html

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